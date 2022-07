Accueil Sports Football En 14 minutes, Silva est déjà devenu le nouveau chouchou L'avis de Yves Taildeman. Yves Taildeman Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

©Photo News

En ajoutant les six minutes d'arrêts de jeu, Fabio Silva aura reçu 14 minutes pour séduire son nouveau public. Il y est parvenu avec brio. Et il a même pu rater une occasion cinq étoiles après une passe de cet autre nouveau, Ishaq. Son centre sur Raman et surtout son but splendide ont fait exploser l'applaudimètre du Lotto Park. Les "Ohhh, Fa-bi-o Sil-va ! Ohhh, Fa-bi-o Sil-va !" ne laissent pas planer le doute sur quel joueur sera le nouveau chouchou. Esposito, lui, a moins tapé à l'œil. Mais il a montré qu'il est à Anderlecht avec le bon état d'esprit : il a non seulement travaillé pour l'équipe, il a aussi...