Editeur DH, S+ et journaliste foot étranger

"Le prochain, c'est lui": Carrasco et l'Atletico vont bientôt discuter

Yannick Carrasco et l'Atletico Madrid, voilà une histoire qui devrait rouler pendant encore quelque temps. Du moins, c'est ce que pense savoir Marca ce mardi matin. "L'Atletico travaille depuis des mois avec Pini Zahavi, son agent, pour prolonger son contrat et augmenter sa clause de 60 millions", explique le quotidien. Une idée qui a du sens et qui viserait un double objectif.

Dans un premier temps, cela sécuriserait l'avenir d'un joueur qui a déjà été courtisé par le passé. Notamment par le nouveau riche de Newcastle. Les Magpies étaient prêts à mettre 60 millions d'euros sur la table, prix de sa clause libératoire. Certes, un transfert n'a jamais été l'une de ses priorités. Mais cette éventuelle offre pouvait lui permettre de mettre la pression sur ses dirigeants.

Ensuite, cela permettrait de prouver son importance au sein d'un club où il n'a cessé de grandir depuis son retour après son épopée chinoise. L'an dernier, malgré des hauts et quelques bas, l'ancien Monégasque a été l'un des éléments du groupe les plus réguliers. Il a juste dû batailler pour récupérer sa place après son geste de mauvaise humeur face à Porto en Ligue des champions. Après avoir remporté la bataille contre Lodi, il s'est ensuite remis au service de Diego Simeone. Pour redevenir l'un des dynamiteurs indispensables du Chlo. Mieux, il a même tiré son équipe de plusieurs mauvais pas comme lors d'un doublé contre l'Espanyol Barcelone.

Pini Zahavi n'est pas connu pour faire de cadeaux aux clubs de ses joueurs. Pour son poulain, il souhaite obtenir des émoluments à l'image de son importance. Considéré comme intouchable, Carrasco aimerait devenir le deuxième joueur le mieux payé du club. Les Colchoneros ne sont pas contre cette idée. Ils ont d'ailleurs déjà lancé une opération massive de prolongation de contrat avec Jan Oblak et Thomas Lemar. Même si, pour le second, une vente n'est pas à exclure.