Mercato: quelle est la situation des Diables rouges à moins de quatre mois du Qatar ?

Sans club, ils doivent se trouver un nouveau point de chute

Jason Denayer est libre de tout contrat après que son aventure lyonnaise ait pris fin le 30 juin dernier. Sa saison a été perturbée par des blessures et ses exigences salariales étaient un peu trop élevées. Ce qui a poussé les Gones à ne pas prolonger son contrat. Souvent annoncé en Turquie où il garde une côte intéressante grâce à son passage à Galatasaray, c'est désormais le Torino qui lui ferait les yeux doux pour remplacer Bremer, parti à la Juventus. La situation devrait évoluer prochainement.

Même son de cloche pour Adnan Januzaj. Depuis le début de sa carrière, l'énorme talent peine à confirmer tous les espoirs placés en lui. Malgré quelques prouesses techniques, il a fait preuve de trop d'irrégularité à la Real Sociedad. Résultat des courses, son contrat n'a pas été prolongé malgré plusieurs offres des Basques. Heureusement, les sollicitations ne manquent pas avec des équipes espagnoles, italiennes et anglaises qui sont déjà venues aux nouvelles.

Enfin, la belle histoire de Dries Mertens à Naples a pris fin officiellement ce dimanche. Après des semaines de négociations qui n'ont jamais abouti, le format de poche se retrouve libre comme l'air. A 35 ans, Drieske est face à un choix cornélien pour la fin de sa carrière. Va-t-il privilégier un projet sportif (il a notamment été annoncé à l'OM et l'Antwerp) ou une destination exotique et plus intéressante financièrement? Son avenir devrait se décanter assez rapidement.

Ils pourraient déménager

Commençons pas la défense ! Devenu une valeur sûre en Ligue 1, Wout Faespeut compter sur l'intérêt de Rennes et de Naples. Timothy Castagne est, pour sa part, associé à l'Atlético Madrid où il pourrait rejoindre Axel Witsel et Yannick Carrasco. Mais dans son cas, un transfert semble peu probable. Autant à cause du prix demandé par Leicester que pour le joueur lui même. Souvent blessé, il doit encore réaliser une saison pleine avant de quitter les Foxes.

Sur les côtés, la possibilité de voir Alexis Saelemaekers changer d'air existe aussi. L'AC Milan lui aurait donné un bon de sortie si un club s'aligne sur les 20 millions d'euros demandés. Un montant conséquent qui pourrait refroidir les éventuels prétendants. L'aventure pourrait prendre fin en Allemagne pour Thorgan Hazard qui ne ferait pas partie des plans de Edin Terzic, le nouvel entraîneur de Dortmund.

Au milieu de terrain, des mouvements pourraient aussi intervenir. Amadou Onana fait tourner la tête de nombreux clubs en Angleterre et notamment de West Ham. Lille veut 40 millions d'euros mais l'affaire pourrait être conclue, avec le temps, aux alentours des 30 millions d'euros. Une belle somme pour celui qui avait été recruté 7 millions d'euros en provenance de Hambourg il y a un an.

Orel Mangala est proche de s'engager avec Nottingham Forest, promu en Premier League. Leander Dendoncker n'a plus qu'un contrat d'un an à Wolverhampton. Son futur est encore assez flou. Situation similaire pour Youri Tielemans. Le nom du Bruxellois a longtemps été associé à Manchester United et Arsenal. Mais les deux écuries anglaises ont jeté leur dévolu sur d'autres joueurs. Pour le milieu de terrain, le mercato risque d'être assez long et une surprise pourrait arriver vers la fin du mois d'aout.

De son côté, Dennis Praet est de retour à Leicester après son prêt au Torino, qui aimerait le garder. Reste à voir si les Italiens sont prêts à sortir le chéquier, lui qui est évalué à 8 millions d'euros. L'ancien de Neerpede avait également été annoncé du côté de la Fiorentina mais son transfert a visiblement pris du plomb dans l'aile.

Offensivement, plusieurs joueurs vont certainement changer de crèmerie. Charles De Ketelaere veut absolument rejoindre l'AC Milan. Absent de la feuille de match contre Genk ce dimanche, il semble s'être rapproché du champion d'Italie ces dernières heures.

L'avenir de Michy Bastshuayi s'écrit en pointillés du côté de Chelsea. De retour de son prêt au Besiktas, il lui reste un an de contrat chez les Blues. Christian Benteke reste sur des saisons compliquées à Crystal Palace et son avenir est incertain en banlieue londonienne. Le Liégeois doit cependant jouer s'il espère accrocher le wagon des 26 joueurs sélectionnés en novembre. Mais les rumeurs ne sont pas légions pour Big Ben'. Un transfert pourrait arriver en fin de mercato pour la tour de contrôle.

Ils sont (déjà) fixés

Les quatre gardiens des Diables, à savoir Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Bruges), Koen Casteels (Wolfsburg) et Matz Sels (Strasbourg), ne vont pas changer d'employeur. Tout comme Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Brandon Mechele (Bruges), et Jan Vertonghen (Benfica) en défense. Toby Alderweireld vient de faire son retour en Belgique à l'Antwerp. Brassard vissé sur le bras, l'Anversois pure souche a souhaité se rapprocher des siens pour bien préparer la Coupe du monde.

Fragilisé par des blessures la saison dernière à la Genoa, Zinho Vanheusden est prêté depuis ce lundi par l'Inter à l'AZ Alkmaar. Objectif: redevenir un joueur de football. Une fois remis en scelle et débarrassé des blessures, il essayera de se rappeler au bon souvenir de Roberto Martinez.

Thomas Foket (Stade de Reims), Thomas Meunier (Dortmund) et Yannick Carrasco (Atlético Madrid), malgré des touches à Newcastle, vont rester dans leur club respectif. Axel Witsel est devenu coéquipier de ce dernier et portera le maillot des Colchoneros cette saison alors que Kevin De Bruyne entame sa huitième saison avec Manchester City. Hans Vanaken reste en Venise du nord où il vise un nouveau titre avec le Club de Bruges.

Eden Hazard va essayer d'enfin s'imposer au Real Madrid et Leandro Trossard tentera de confirmer son excellente saison avec Brighton et les Diables. Jérémy Doku espère, lui, être épargné par les blessures et enchaîner les matchs avec Rennes pour avoir les faveurs de Roberto Martinez en vue du Mondial. Enfin, Romelu Lukaku est retourné en prêt à l'Inter pour retrouver ses sensations et Loïs Openda a choisi un nouveau défi intéressant en s'engageant avec Lens.