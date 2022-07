Taclé par Thomas Meunier, Neymar lui répond: "Trop bavard ce garçon"

Dans une interview accordée cette semaine à Kicker, Thomas Meunier a abordé plusieurs thèmes, dont sa période parisienne. Le Belge, qui n'a jamais sa langue dans sa poche, a eu des mots quelque peu critiques envers son ex-équipier Neymar. "Je dois admettre que j'étais un grand fan de Neymar quand il jouait encore à Barcelone. La remontada, c'est entièrement lui. Si j'avais eu 10 ans, j'aurais eu son poster dans ma chambre", a ainsi commenté le Diable rouge, avant d'ajouter: "À Paris, il a toutefois perdu sa magie, de mon point de vue".

Cet avis n'est pas passé inaperçu et a largement été relayé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et évidemment, tout cela est arrivé aux oreilles du Nem' qui n'a pas tardé à répondre à Thomas Meunier. "Trop bavard ce garçon", a ainsi déclaré le Brésilien sur Instagram.

On a hâte d'un jour les revoir se frotter l'un à l'autre sur un terrain...