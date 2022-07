Les supporters de l'Atlético ne veulent pas de Cristiano Ronaldo : "Il représente l'antithèse de nos valeurs"

Même s'il a repris les entraînements avec Manchester United, le quintuple Ballon d'Or semble toujours bien décidé à quitter les Red Devils. Mais pour aller où ?

La tâche ne s'annonce pas simple pour le Portugais. Refusé au PSG, au Bayern ou encore au Sporting Lisbonne, l'ancien merengue ne devrait pas non plus rejoindre le rival colchonero. C'est en tout cas le souhait des supporters, qui se sont montrés contre ce potentiel transfert. Dans un communiqué, un groupe de fans du club rojiblanco est clair. "Étant donné la possibilité que la signature de Cristiano Ronaldo soit plus qu'une simple rumeur sans aucun fondement, nous exprimons notre rejet absolu d'une hypothétique incorporation à notre Club.Il représente l'antithèse des valeurs qui sont la marque de notre Atleti, comme l'effort, la générosité, la simplicité et l'humilité de ceux qui veulent défendre nos valeurs. Même dans le cas improbable où un joueur en déclin comme Cristiano Ronaldo parviendrait à décrocher un titre, nous n'accepterions pas sa signature".

Avant de conclure. "Le sentiment d'appartenance à notre Atlético n'est pas quelque chose qui est à sa portée, pour son malheur, donc il ne pourra jamais obtenir notre affection ou notre reconnaissance.Par conséquent, nous demandons au Club de rejeter son éventuelle signature, si jamais il l'a envisagée".





Mais ce n'est pas tout. Alors que les troupes de Diego Simeone battaient aisément Numancia en match de préparation, une banderole a attiré les regards. Sur celle-ci, on peut lire un simple mais efficace. "CR7 not welcome" (CR7 n'est pas le bienvenu, NDLR).

Voilà qui a le mérite d'être clair...