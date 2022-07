"Une femme d’affaires exceptionnelle": Allison Brittain est la première présidente de la Premier League

Pour la première fois de son histoire, l'élite du football britannique sera présidée par une femme. Mardi, les vingt clubs de la Premier League (la plus importante compétition de football en Angleterre) ont désigné Alison Brittain à l'unanimité pour devenir leur nouvelle dirigeante. "Je suis fan de football depuis mon enfance et je suis ravie d'avoir été élue présidente de la Premier League", a-t-elle déclaré après son élection.

Alison Brittain (57 ans) entrera en fonction en 2023. Elle succédera à Peter McCormick, président ad interim de la ligue. Lui-même était arrivé à ce poste à la suite de la démission de Gary Hoffman, provoquée par la réaction hostile des clubs face au rachat de Newcastle par un fonds d’investissement public saoudien.

Avant d’accéder à ce poste, Alison Brittain a été active dans le secteur bancaire. Après des études de gestion à l’Université de Stirling et un MBA à Cambridge, elle rejoint la banque Barclays, pour laquelle elle travaille pendant 19 ans. Elle occupe ensuite différents postes chez Santander et Lloyd Banking Groups. En 2015, elle devient directrice générale de la chaîne d’hôtels et de restaurants Whitbread, entrant alors dans le cercle très fermé des femmes qui exercent une fonction dirigeante dans une entreprise du FTSE 100, l’indice des cent plus importantes entreprises cotées à la Bourse de Londres. Elle a également travaillé comme conseillère commerciale pour le gouvernement britannique dirigé par Boris Johnson.

Alison Brittain, mariée et mère de deux enfants, rejoint la Premier League après une période tumultueuse au cours de laquelle la pandémie de Covid-19 a exposé la fragilité financière de certains clubs. La participation de six membres à la tentative de création d'une compétition concurrente à la Ligue des champions a aussi été fort controversée. En tant que présidente, Alison Brittain devra s'assurer de remettre la compétition - diffusée dans le monde entier et dont les revenus approchaient les 5 milliards d'euros en 2020 - sur la bonne voie. "Alison a eu un impact positif sur toutes les organisations dont elle a fait partie. C'est une femme d'affaires exceptionnelle", a souligné Richard Masters, directeur général de la Premier League.