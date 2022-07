Officiel : Arthur Theate quitte Bologne pour Rennes

Arrivé à Bologne l'an passé, Theate ne sera resté qu'une seule saison en Italie, le temps de disputer 31 rencontres de Serie A (2 buts) et d'attirer l'attention de Roberto Martinez, qui l'a sélectionné chez les Diables Rouges pour la première fois en octobre 2021 pour le 'Final Four' de la Ligue des Nations et lui a offert une première cap le 16 novembre au pays de Galles. Le défenseur compte désormais trois présences en équipe nationale.

Formé au Standard et à Genk, Theate s'était révélé lors de la saison 2020-2021 à Ostende, où il avait disputé 38 rencontres de championnat (5 buts), contribuant à l'excellente saison du KVO, qui était resté en lice pour les Champions playoffs jusqu'à la dernière journée de la saison régulière.

À Rennes, Theate retrouvera un autre jeune Diable Rouge, Jérémy Doku.