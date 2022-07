Lukaku marque en amical face Lyon

Titulaire, Romelu Lukaku a eu une belle occasion sur un centre de Denzel Dumfries mais sa reprise de la tête était trop axiale pour le gardien des Gones Anthony Lopes (3e). Alors que l'Inter montait en puissance et manquait des opportunités par Hakan Calhanoglu et Lukaku sur le rebond (26e) et Lautaro Martinez (29e), Alexandre Lacazette a repris de la tête un centre de Lucas Paqueta (31e, 0-1). Rayan Cherki a doublé l'avance des Français (50e, 0-2) avant que Lukaku ne relance les intérêts intéristes (52e, 1-2) et Nicolo Barella ne remette les deux équipes à égalité (65e, 2-2).