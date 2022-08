Coupe du monde 2022 au Qatar: Adidas dévoile le maillot d'avant-match des Diables Rouges, en collaboration avec Tomorrowland

Un maillot unique pour un Mondial 2022 qui l'est tout autant.

La Belgique portera un maillot d'avant-match unique lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il a été conçu en collaboration avec Adidas et le festival de musique électronique Tomorrowland.

Le festival Tomorrowland ayant lieu chaque année en Belgique depuis 2005 sur trois week-ends en juillet, Adidas a eu l'idée de s'en inspirer.

Ce maillot de football d'avant-match fait partie d'une collection plus large, déjà dévoilée le mois dernier.

Il a un design multicolore assez original dans des tons vifs et estivaux. Le graphisme est inspiré des feux d'artifice de Tomorrowland et il vise à représenter les valeurs de diversité, d'égalité et d'inclusivité partagées par les trois collaborateurs.

Le maillot d'avant-match Adidas x Tomorrowland Belgique 2022 sera disponible à la vente à partir du 27 octobre au prix de 60 euros.

Portera-t-il chance à nos Diables? La réponse au mois de Novembre.