Dries Mertens dit au revoir à Naples: "Je ne pensais pas que ça serait si dur" (VIDEO)

Dries Mertens et Naples. C'est bel et bien fini. Drieske a remercié le club napolitain sur les réseaux sociaux.

Dries Mertens a adressé un beau message au club de Naples et à ses supporters, via une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

"Chers napolitains, je savais que ce jour finirait par arriver. Mais je ne pensais pas que ça serait si difficile pour moi. Dire au revoir à cette ville, qui m'a accueilli, qui m'a aimé, qui m'a supporté dans les mauvais et les merveilleux moments", a-t-il lancé, avec son fils dans les bras.

Avant de poursuivre: "Le record (ndlr: il est le meilleur buteur de l'histoire de Naples) et les victoires resteront dans les livres. Mais les citoyens de Naples et la ville resteront dans mon coeur. Je suis si fier que mon fils Ciro soit né à Naples. Et quand il voyagera dans le monde, il restera un Napolitain. Moi, je ne suis pas né à Naples mais pendant neuf ans, Naples a été ma maison. Et nous savons tous que cette ville fait partie de mon sang. J'ai décidé de garder ma maison ici de sorte à pouvoir revenir ici à la maison quand je veux. A tous mes coéquipiers, au club, aux entraineurs, aux supporters, à mes amis, et à chaque Napolitain, je n'ai qu'un mot à dire: Merci. Mon départ ne s'est pas passé comme je l'espérais. Mais ce n'est pas un adieu. C'est un au revoir".

Dans la suite de la vidéo, on peut apercevoir Dries Mertens partager les meilleurs moments de ses neuf années passées à Naples, avec sa compagne, ses amis, les supporters, ainsi que sur le terrain.