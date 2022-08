"Pauvre spectacle", "Une décision ridicule", "Une farce": la presse écossaise se lâche après la défaite des Rangers face à l'Union

Les supporters des Glasgow Rangers ne s’attendaient sûrement pas à cela. Arrivés en nombre à Louvain, les fans écossais sont retournés la mine déconfite mardi soir après la défaite de leur club face à l’Union au match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. La plupart n’ont pas reconnu leur équipe et le constat était le même dans les médias écossais. "C’était vraiment médiocre, a lancé Kris Boyd, ancien joueur des Rangers devenu consultant à la télé de son pays. Si certains ont sous-estimé cette équipe belge, ils ont été rapidement réveillés. Pour être honnête, les Rangers ont vraiment eu de la chance de repartir avec un score de 2-0. Il a bien sûr manqué Ryan Kent qui est le joueur vedette de cette équipe et Alfredo Morelos mais ils ont globalement été une pâle copie de l’équipe qui a été finaliste de l’Europa League la saison dernière."

Le discours de Mark Hateley, ancien attaquant des Rangers, était le même au micro de la BBC. "C’était un pauvre spectacle, très pauvre et brutal. Nous ne savons même pas si le gardien de l’Union et les trois défenseurs de cette équipe sont bons car on ne les a pas vus à l’oeuvre..."

Du côté de "Football Scotland", on relevait la belle prestation de Teddy Teuma, qui a ouvert le score avant de provoquer le penalty, et de Lazare qui aura été partout durant les 90 minutées jouées dans le stade d’OHL. "L’équipe belge a été très impressionnante tout au long du match en provoquant des ravages dans la défense des Rangers. Lazare Amani a été tout particulièrement une vraie menace tandis que Vanzeir a posé des problèmes aux défenseurs écossais. Teuma a lui été impressionnant alors que la paire défensive anglaise Sykes-Burgess était très solide défensivement. Les fans des Rangers ne savaient peut-être pas grand chose de l’Union avant le match, ils en savent beaucoup plus maintenant..."

Enfin, un grand sujet a animé la presse écossaise à l’issue de cette rencontre : est-ce que l’arbitre a eu raison de donner un penalty, converti par Vanzeir, sur ce tir de Teuma qui a atterri sur le bras du défenseur Goldson ? "Comment ce hand peut-il être intentionnel, se demande Kenny Miller au micro de Sports TV. Cette décision est ridicule, c’est une farce. En plus, il prend un carton jaune...Mais qu’est-ce qu’il a fait de mal ? Je pense qu’il y aura des joueurs et des entraîneurs qui regarderont cette phase en se disant que si cette décision avait été contre leur équipe, dans une rencontre avec tellement d’enjeux, ils auraient été absolument furieux."