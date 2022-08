Officiel: Christian Benteke quitte Crystal Palace pour Washington !

Christian Benteke (31 ans) était sur une voie de garage à Crystal Palace et il cherchait un nouveau défi. Il l'a trouvé: il a signé à DC United, le club de la capitale Washington, qui a officialisé le transfert ce vendredi soir.



De sources américaines, un accord global a été trouvé ce vendredi et Benteke va rejoindre le club où évolue l'ancien Anderlechtois Andy Najar. Nicolas Frutos est également dans le staff technique. Mais plus Hernan Losada, limogé en avril.



Benteke, qui avait encore un an de contrat à Palace, va devenir le plus gros transfert de l'histoire de DC United. Il évoluait en Angleterre depuis 2012, quand il avait quitté Genk pour Aston Villa.