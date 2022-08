Les clubs de foot belges luttent trop peu contre le blanchiment

Suspicion de fraude dans le football belge : accord entre le parquet fédéral et Dejan Veljkovic

L'accord entre le parquet fédéral et l'agent de joueur de football Dejan Veljkovic, via la loi sur les repentis, soit la possibilité donnée de négocier sa peine avant procès, et même parfois en tout début d'enquête, a été finalisé, a déclaré lundi soir son avocat, Kris Luyckx, dans l'émission De Afspraak sur la VRT.