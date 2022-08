Déjà un triplé pour Charles de Ketelaere à l'AC Milan! (VIDEO)

Pouvait-il rêver un meilleur début d'histoire avec l'AC Milan? A peine arrivé sous ses nouvelles couleurs, Charles De Ketelaere s'illustre déjà.

L'ex-Brugeois avait déjà disputé une quinzaine de minutes ce samedi avec les Milanais face à Vincenza. L'AC n'avait alors fait qu'une bouchée de son adversaire, en l'emportant 1-6. Quant à De Ketelaere, il avait déjà failli ouvrir son compteur but mais sa frappe avait heurté le poteau.

Ce n'était que partie remise puisque ce dimanche, le Belge a à nouveau joué un amical face à l'US Pergolettese (Serie C) et il a marqué ses... trois premiers buts! Le grand Charles s'est en effet offert un triplé en à peine 26 minutes lors de ce succès 5-0 des Rossoneri. Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus, de Ketelaere a ouvert le score dès la 4e minute de jeu sur penalty. Avant d'ajouter ensuite deux nouvelles roses.

Milan ouvrira la nouvelle saison de Serie A samedi prochain avec un match à domicile contre l'Udinese.