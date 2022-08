C'est officiel: le Diable Rouge Amadou Onana quitte Lille pour Everton

Le robuste milieu de terrain, 20 ans à peine, a finalisé son troisième transfert en trois mercatos estivaux. Passé de Hoffenheim à Hambourg en 2020 puis à Lille un an plus tard, le Diable Rouge passe encore un échelon en signant avec Everton. Le club de Premier League a annoncé mardi la signature d'un contrat de cinq ans.

Le Bruxellois, passé par le RSC Anderlecht et le White Star chez les jeunes, a quitté Zulte Waregem pour Hoffenheim en 2017. Sans jamais avoir joué pour l'équipe première, il décide alors de rejoindre Hambourg, où il a disputé la saison 2020-2021 en Bundesliga 2. Attiré par les performances du Belge, Lille, alors tout frais champion de France, a mis une somme évaluée à 7 millions d'euros pour se payer ses services.

Quarante-et-un matches avec les Dogues et l'acquisition d'un statut d'international belge plus tard, Onana franchit donc un nouveau palier en rejoignant l'Angleterre et Everton. Les Toffees, entraînés par Frank Lampard, veulent retrouver le subtop du football anglais après avoir flirté avec la relégation la saison dernière. Onana est le quatrième joueur belge à porter le maillot du club de la banlieue de Liverpool après Marouane Fellaini, Romelu Lukaku et Kevin Mirallas.

Capitaine des espoirs lors des sept matches disputés lors de la campagne qualificative pour l'Euro U23 2023, ponctuée de succès, Onana a rapidement fait le bond chez les A. Présenté par Roberto Martinez comme un joueur "pouvant être très utile grâce à sa personnalité, sa très bonne technique et sa capacité à équilibrer une équipe", il a fait ses débuts avec les Diables Rouges lors de la large défaite contre les pays-Bas début juin. Monté à la mi-temps, il avait été l'un des moteurs belges au niveau de l'envie.

"Frank Lampard a joué un rôle dans mon choix"

"Everton est un des plus grands clubs d'Angleterre", a réagi le Diable Rouge, cité dans le communiqué. "C'est un sentiment immense de rejoindre Everton. Je sais que c'est un grand club, un des plus grands clubs d'Angleterre et je veux en faire partie pendant plusieurs années. Tout le monde m'a montré à quel point ils me voulaient. Le coach et le directeur sportif ont de l'ambition et cela correspond à mon caractère."

Pressenti à West Ham, Onana a finalement opté pour Everton, entraîné par l'ancien international anglais Frank Lampard. "L'entraîneur a joué un rôle dans mon choix. Il a joué au plus haut niveau, remporté de nombreux trophées et a aussi joué comme milieu de terrain. Cela signifie beaucoup qu'il s'intéresse à moi et je pense qu'il peut m'apprendre beaucoup de choses", a ajouté le Bruxellois.

Passé par Chelsea et Manchester City, Lampard a loué les qualités du Diable Rouge. "Amadou est un joueur que nous voulions vraiment faire venir à Everton. Il possède de nombreuses qualités pour nous aider à renforcer notre milieu de terrain et, à seulement 20 ans, il a un énorme potentiel pour devenir encore meilleur. Je lui ai expliqué pourquoi Everton était le bon club pour lui et nous avons hâte de voir ce qu'il peut apporter à l'équipe", a précisé l'entraîneur des Toffees.