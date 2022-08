Sergio Gomez va bel et bien signer à Manchester City !

Le latéral Sergio Gomez va quitter Anderlecht cet été, cela ne fait plus de doute. Le très fiable Fabrizio Romano l'annonce sur son compte Twitter: Manchester City et Anderlecht ont conclu un accord à plus de 10 millions d'euros pour celui qui avait inscrit 7 buts et délivré 15 assists la saison dernière.



Si le plan initial des Citizens était de le prêter à Gérone dans la foulée, il semblerait que Pep Guardiola pourrait finalement décider de conserver le joueur. Affaire à suivre...