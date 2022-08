"Il ressemble à un jeune Patrick Vieira", "Nouveau Fellaini": Roberto Martinez très enthousiaste après le transfert de Onana

Avant l'ouverture du mercato, Roberto Martinez avait été clair: attention à la jeunesse impatiente qui choisit de changer de club. Et le moins que l'on puisse dire est que les principaux intéressés... n'ont pas écouté leur sélectionneur national.

Après une saison de bonne facture en Serie A, Arthur Theate a signé au Stade Rennais. Nouveau dans la sélection, Loïs Openda a choisi de monnayer son talent du côté du RC Lens après avoir marqué 24 buts du côté de Vitesse. Alors qu'il était assuré de jouer la C1 avec Bruges, Charles de Ketelaere s'est mis en danger en devenant le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League avec son transfert au Milan AC.

On pourrait également citer Orel Mangala qui a cédé aux sirènes de la Premier League. Ce dernier n'est d'ailleurs pas le seul dans ce cas. Cet été, Amadou Onana, après une bonne saison d'adaptation mais sans être un titulaire indiscutable à Lille, a paraphé un contrat en faveur de Everton. Un choix que Roberto Martinez a approuvé. "Nous parlons d'un joueur de 20 ans qui est probablement l'un des gars les plus talentueux à cet âge dans toute l'Europe", a commencé l'Espagnol dans une interview accordée à Sky Sports.

Malgré son jeune âge, Amadou Onana était prêt pour passer un palier dans sa carrière. "En Belgique, nous sommes enthousiastes : Amadou a déjà joué en Allemagne et en France. Lille a également déjà payé une grosse somme pour lui. Par conséquent, il sait comment gérer cette pression." Acheté pour 7 millions d'euros à Hambourg par les Dogues en 2021, Onana a coûté environ 40 millions d'euros (bonus compris) aux Toffees. La pression risque donc d'être encore plus grande. Ce qui ne devrait pas être un problème tant son âge ne reflète pas sa personnalité. "Il est unique en tant que personne", a avoué Martinez. "Amadou sait très bien ce qu'il veut et possède une maturité que l'on ne voit pas souvent à son âge." Mieux, selon l'entraîneur des Diables, cette somme serait même une excellente affaire pour le club basé à Liverpool. "Cela pourrait être un bon investissement si vous regardez les étapes qu'il peut encore franchir."

Le nouveau Fellaini... vers le Qatar?

Après avoir évoqué sa personnalité, place au profil. Selon Martinez, Amadou Onana a toutes les armes pour s'imposer en Premier League. "À Everton, ils pourraient l'utiliser dans un rôle un peu plus défensif. Mais il peut aussi jouer en tant que milieu de terrain box-to-box." Ensuite, le coach n'a pas hésité à comparer le longiligne médian avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire dans le coeur du jeu. "Son intensité, sa capacité à mettre la pression, sa facilité à entrer dans les seize : il ressemble à un jeune Patrick Vieira dans sa façon de conduire le ballon." Rien que ça.

Pour les Belges, Everton rimera toujours avec Marouane Fellaini. Pour Martinez, qui a également entraîné le club entre 2013 et 2016, cela pourrait jouer un rôle important pour les supporters des Toffees. "En ce qui me concerne, il a le physique et la présence d'un joueur que les fans d'Everton connaissent très bien, Marouane Fellaini." Depuis sa retraite internationale, personne n'a pris la place du "Chevelucifer". Amadou Onana pourrait surtout combler un déficit de taille dans l'effectif des Diables.

Ce transfert et son profil atypique vont-ils lui ouvrir les portes du Qatar cet hiver? Une chose est certaine, le joueur est très apprécié par l'homme de 49 ans. "Nous l'avons gardé le plus longtemps possible avec les Diablotins. Mais le staff lui a tracé un chemin très spécifique. Avec le brassard autour du bras, il s'est qualifié pour le Championnat d'Europe espoirs. Ensuite, lui, tout comme Loïs Openda, est monté avec les A. Maintenant, ils se battent pour une place à la Coupe du monde. A mes yeux, Onana est l'un des talents les plus intéressants du football européen."



Pas si enthousiaste au début de mercato, il semblerait bien que Roberto Martinez soit conquis par le transfert de Onana... qui aura donc une carte à jouer d'ici quelques mois.