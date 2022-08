Anderlecht - Paide : les Estoniens se rapprochent du but de Van Crombrugge (DIRECT, 0-0)

Le revers au Cercle semble déjà bien loin. Après une victoire à Paide jeudi dernier (0-2) et une première mi-temps pleine face à Seraing (3-1), les Mauves veulent continuer à engranger de la confiance face aux Estoniens lors de ce match retour. Si la qualification semble acquise, Mazzù ne veut pas faire de ce match une banale rencontre. "Il faudra bien commencer le match. Cela nous permettrait de jouer la suite du match de manière plus sereine, même si je nous sais capables de gérer tout au long du match."

Le technicien devrait faire tourner pour "amener de la fraîcheur". L'occasion de donner du temps de jeu à tout le monde. Si tout le groupe garde cette bonne mentalité et ce niveau, on pourra continuer de faire tourner. La continuité est importance, mais nous avons assez de qualités pour que de nombreux joueurs obtiennent du temps de jeu.Et donner du temps de jeu à un maximum de joueurs va accélérer l'assimilation."

Felice Mazzu a décidé, pour la première fois de la saison, de changer l'un de ses pions de son quatuor défensif en titularisant Killian Sardella jeudi soir pour le match retour du 3e tour préliminaire de la Conference League contre les Estoniens de Paide. Le joueur formé au club va disputer ses premières minutes de la saison. Sergio Gomez, qu'on annonce en instance de départ, est absent de la feuille de match. C'est Zeno Debast, placé sur le banc, qui fait les frais de la titularisation de Sardella alors que Wesley Hoedt et Hannes Delcroix tiennent leur place devant leur gardien et capitaine Hendrik Van Crombrugge.

Au milieu de terrain, Majeed Ashimeru et Adrien Trebel, absents contre Seraing le weekend dernier, prendront place aux côtés de Kristoffer Olsson, titulaire pour la première fois cette saison.

Michael Murillo et Francis Amuzu seront chargés de l'animation des flancs alors que Sebastiano Esposito et Benito Raman devront alimenter le marquoir du Lotto Park.

Pourtant repris dans le groupe mercredi, Sergio Gomez ne figure par sur la feuille de match. Le latéral espagnol est en instance de départ vers Manchester City.

Si Anderlecht, vainqueur 0-2 à l'aller, se qualifie pour les barrages, il défiera le vainqueur du duel entre les Young Boys de Berne et les Finlandais de KuPS. Les Suisses se sont imposés 0-2 à l'aller.

Les compositions

Anderlecht : Van Crombrugge ; Sardella, Hoedt, Delcroix ; Trebel, Ashimeru ; Olsson, Amuzu, Murillo ; Esposito, Raman

Paide : Aksalu ; Frolov, Yusif, Klavan, Saliste ; Simon, Mööl, Saag ; Luts, Saarma, Pith

Vivez le match en direct