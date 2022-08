Courtois évoque la forme de Hazard et revient sur son absence en Nations League: "Je n'ai pas menti"

Le gardien des Diables pourra-t-il réaliser une saison aussi impressionnante que la précédente ? Vainqueur de la Liga et de la Champions League en étant souvent déterminant, Courtois est reparti sur de bonnes bases alors que la saison 2022-2023 débute seulement. Après avoir battu Francfor t pour s'adjuger la Supercoupe d'Europe , celui qui n'a pas encaissé le moindre but avec le Real Madrid en quatre finales s'est entretenu avec nos collègues de VTM et Het Laatste Nieuws.

L'occasion pour l'ancien portier de Chelsea de revenir sur sa blessure qui l'a éloigné des matches de Nations League en fin de saison dernière. Une blessure qui avait fait couler beaucoup d'encre alors que le Merengue demandait en même temps sa compagne en mariage. "Depuis la reprise, je ne ressens plus rien mais je peux vous assurer que ce n'était pas des mensonges. Si j'avais été fit, j'aurais sans doute fait deux ou trois matchs, mais là ce sont d'autres garçons qui ont pu jouer. J'ai pu me reposer pendant cinq semaines, j'ai fait de la kiné, j'ai récupéré et le résultat est que je ne ressens plus de douleur à l'heure actuelle. Cela fait du bien d'être débarrassé d'une douleur qui était présente depuis dix mois."

Coéquipier d'un Eden Hazard qui n'aura pas glané la moindre minute face à l'Eintracht Francfort, Courtois reste cependant optimiste. "Tout ce que je peux dire, c'est que je vois le Eden que l'on connaît tous à l'entraînement. Il a retrouvé la vitesse et la rapidité qu'on lui connaît alors que le programme était lourd en préparation. Et il n'a pas été blessé. Peut-être qu'il n'aura pas beaucoup de minutes mais à la Coupe du monde, il aura l'impact qu'on lui connaît."