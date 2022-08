Avec Bager dans le onze ? Suivez Seraing-Charleroi en direct dès 18h15

Métallos et Zèbres ont besoin de points...

Malheur au vaincu, dans ce choc wallon. Si Seraing cherche toujours à accrocher son premier point de la saison, Charleroi n'apprécierait guère un autre résultat qu'une victoire après les deux défaites consécutives face à Ostende et l'Union.



Ifoni, enfin qualifié, figure cette fois dans le groupe des Métallos. Opare, blessé aux ischios contre Courtrai, est de retour et devrait reprendre une place de titulaire, ce qui permettra à Conceição de jouer un cran plus haut. Christophe Lepoint devrait poursuivre son dépannage en défense centrale, où il amène davantage d'expérience à un secteur qui en manque cruellement.

Edward Still a convoqué un groupe élargi de 21 éléments. Trois joueurs ne seront pas sur la feuille de match. Le Brabançon devra composer sans Knezevic, insuffisamment remis d’une blessure au genou. Descotte fait son retour dans le groupe ainsi que Bager. Ce dernier pourrait profiter du forfait du Suisse pour goûter à sa première titularisation.



Le onze probable de Seraing: Dietsch, Sylla, Lepoint, Trémoulet, Opare, Lahssaini, Sissoko, Abanda, Conceiçao, Bernier, Elisor

Le onze probable de Charleroi: Koffi, Bessilé, Andreou, Bager, Kayembe, Ilaimaharitra, Zorgane, Nkuba, Heymans, Benbouali, Gholizadeh