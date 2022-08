Il est de retour: Romelu Lukaku marque après seulement deux minutes de jeu (VIDEO)

Big Rom' est de retour ! Et il n'a pas mis bien longtemps à ouvrir son compteur but pour son premier match de Serie A depuis son départ fracassant (et raté) à Chelsea. 80 secondes pour être très précis. Le Diable rouge a été à la réception d'un centre tête de Darmian pour ouvrir le score. De quoi le mettre en confiance pour la suite de la saison.