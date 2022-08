Un superbe but et un assist pour Kevin De Bruyne face à Bournemouth (VIDEO)

Alors qu'Haaland avait offert le but d'ouverture à Gundogan, Kevin De Bruyne est entré en action à la demi-heure de jeu du match entre Manchester City et Bournemouth. L'occasion pour le Diable de plier le match en six minutes, avec un but et un assist pour les 2-0 et 3-0. Le tout en s'échangeant des politesse avec Foden.