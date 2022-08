Incroyable : Mbappé arrête de jouer une action... car on ne lui fait pas la passe

Depuis sa prolongation au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble vouloir tout contrôler dans le club. Alors qu'il était de retour dans le onze du PSG samedi face à Montpellier (5-1), on retiendra notamment de Kylian Mbappé son but sur corner à la 69e (qu'il a célébré en faisant la moue) et son pénalty raté.

Néanmoins, l'international français s'est fait remarquer à plusieurs reprises en manifestant son mécontentement sur la pelouse. Frustré durant l'ensemble de la rencontre, celui que l'on définit souvent comme étant un joueur avec beaucoup de maturité dans ses discours a tout simplement eu un comportement enfantin samedi soir.

Sur un contre par exemple, alors que les Parisiens filent à toute allure vers le but adverse, Vitinha a deux solutions qui se proposent face à lui : céder la balle à gauche ou à droite. C'est vers la seconde option que le choix du Portugais se concrétise alors que Mbappé se trouvait à gauche et demandait également le ballon.

Le gamin de Bondy, au lieu de poursuivre l'action et tenter de recevoir le cuir un peu plus loin sur le terrain, a décidé de s'arrêter de jouer en tournant carrément le dos au jeu alors que les Parisiens étaient à deux doigts de marquer un but supplémentaire.

Une scène qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.