Le message fort d'Anderlecht : le club est prêt à refuser 8 millions pour Amuzu Les dirigeants anderlechtois envoient un message fort. Yves Taildeman Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

©BELGA

Francis Amuzu n'a pas joué son meilleur match du début de saison au Stayen, mais les nombreux supporters d'Anderlecht ont quand même scandé son nom. Ils sentent que les chances de le voir rester à Anderlecht augmentent de jour en jour. La direction a refusé l'offre de 8 millions plus bonus de Nice. Un message fort envers les fans et… les concurrents.



Dans le football, tout peut vite changer. Rien n'est donc définitif, mais même à Nice, on est en train de perdre l'espoir de pouvoir transférer l'ailier d'Anderlecht. Il y a dix jours, l'affaire était pourtant presque finalisée. Amuzu avait un accord de principe avec le club français. Et vu l'offre de 8 millions plus bonus, Anderlecht sentait que Nice irait jusqu'au bout pour réaliser le transfert.



Mais les négociations n'ont plus avancé. Et après avoir vendu Sergio Gomez à Manchester City pour 15 millions (la somme totale peut dépasser les 20 millions), le Sporting semble avoir changé son fusil d'épaule. Et si les Mauves ne vendaient pas leur Ciske, qui est adoré...