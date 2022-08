Refaelov après la victoire d’Anderlecht à Saint-Trond: "Le terrain me brûlait les pieds"

Pour certains la destination compte plus que le chemin parcouru. Ce n'est pas le cas pour Lior Refaelov. Buteur sur le 0-1 d'Anderlecht en fin de mi-temps sur le terrain de Saint-Trond, l'Israélien a vite changé le focus de la conversation, passant de lui à la construction du but. "La combinaison était bonne, d'autant plus qu'on travaille ce genre de choses à l'entraînement", sourit-il. "Je retiens notre bonne organisation. Ils ont obtenu peu d'occasions. Nous travaillons dans ce sens. Et nous essayons également de mieux gérer les moments lors desquels nous devons jouer bas."

Le match disputé sur synthétique était également une bonne préparation avant de se déplacer à Berne jeudi pour y affronter les Young Boys. La chaleur en moins. "Et heureusement car cette surface avec la température, nos pieds brûlaient. On sentait le feu sous nos pieds."