Accueil Sports Football Un Kevin De Bruyne de gala: "Quand j'étais petit, j'essayais tout et je me faisais souvent gronder" Il a montré la voie à Manchester City contre Bournemouth, avec un magnifique but de l'extérieur et un assist. Louis Janssen ©BELGA/AFP

La mission des Cherries était simple : éviter la correction face à l'armada des Citizens. À la mi-temps, le score (3-0) laissait présager le pire. Mais les hommes de Pep Guardiola ont, au plus grand bonheur de Bournemouth et du coach Scott Parker, levé le pied. "Il faisait si chaud et le terrain...