Réunion au sommet au PSG: le club veut éteindre l'incendie entre Neymar et Mbappé

Le PSG doit apprendre à gérer ses stars. Lors de la rencontre face à Montpellier ce week-end, les tensions entre Kylian Mbappé et Neymar semblent avoir atteint leur paroxysme. Si Neymar a brillé face aux Montpelliérains avec un doublé, le Français est apparu agacé et frustré, manquant également un penalty. Un like du Brésilien sur les réseaux sociaux a fait naître un "penalty-gate".

Le quotidien L'Équipe relate dans son édition de ce lundi que les tensions entre les deux hommes ne datent pas d'hier : "Mbappé n'aurait pas été contre l'idée d'un départ de Neymar cette saison. En tout cas, il ne s'y serait pas opposé", rappelle le journal français. L'Équipe explique toutefois que le PSG se contente de nier un éventuel conflit.

"Nous allons discuter avec les joueurs, mais pour nous, ce n'est pas un sujet", a expliqué un membre du club à nos confrères pour tenter de minimiser la situation, "Il vaut mieux voir des compétiteurs qui ont faim comme ça, plutôt que des joueurs qui perdent des matchs et qui n'y accordent aucune importance."

Il n'empêche que la tension à Montpellier était bien palpable même si L'Équipe assure que "du côté de Mbappé, on n'entend pas surenchérir."