Mercato au Standard: Pavlovic pourrait être prêté à Seraing

Les premiers matchs du Standard cette saison ont permis de comprendre quels sont les joueurs sur qui Ronny Deila compte et ceux sur qui le coach norvégien ne compte pas.

Dans la deuxième catégorie, on retrouve Damjan Pavlovic et Joachim Van Damme. Le premier pourrait être prêté à Seraing tandis que le second pourrait s’en aller en prêt à Beveren ou au RWDM. Les deux joueurs doivent trouver un accord avec les clubs cités ci-dessus concernant leurs salaires.