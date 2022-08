Le FC Bruges domine Courtrai et prend la troisième place (2-1)

Bruges est rentré de plain-pied dans sa rencontre et n'a eu besoin que de quatre minutes pour ouvrir la marque. Profitant d'une glissade de Faïz Selemani, Ferran Jutgla a récupéré le cuir avant de le glisser entre les jambes de Marko Ilic.

Les champions de Belgique ont poursuivi leur domination mais Ilic a maintenu Courtrai dans le match sur des tentatives de Kamal Sowah (12e) et Andreas Skov Olsen (28e). Les 'Kerels' ont égalisé sur un contre. Kristof D'Haene a conservé le ballon dans les limites du jeu avant de servir Pape Gueye qui a glissé le ballon dans le but vide (33e).

Un but qui a eu le don de réveiller les Brugeois qui sont repartis à l'assaut du but courtraisien. Les champions de Belgique ont finalement repris les commandes à quelques secondes du repos sur une tête de Bjorn Meijer, à la réception d'un centre de Skov Olsen (45e+3). Les occasions se sont faites plus rares après la pause et Courtrai est passé à deux doigts d'inscrire le but égalisateur mais Simon Mignolet s'est bien détendu sur une reprise de la tête de Felipe Avenatti (67e) avant que Gueye ne frappe la barre (80e).

La fin de match a été plus décousue et Courtrai a terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Youssef Challouk (89e). Grâce à ce succès, le Club de Bruges prend la troisième place du classement avec 12 points, deux de moins que Genk et l'Antwerp, qui compte un match de moins. Courtrai est 15e avec 4 points.