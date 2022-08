Casemiro arrive à Manchester United : "Le changement était nécessaire"

Grand moment d’émotion ce lundi dans les installations du Real Madrid. Au bord des larmes, Casemiro s’est exprimé une dernière fois aux côtés du président Florentino Perez, avant de s’en aller vers Manchester.

"Quand tu prends une décision comme ça, c'est difficile", s'est expliqué le milieu de terrain brésilien. "Après la finale de la Ligue des champions, j'ai parlé avec mon agent et je lui ai dit que je sentais que mon cycle prenait fin. Je suis honnête avec tout le monde, je l'ai pensé. Il m'a dit de partir en vacances et d'être plus tranquille, de me vider la tête. Mais au retour, la sensation était la même. Mais j'ai la sensation d'être le plus heureux du monde, j'ai fait mes devoirs, j'ai complété ma mission."

Casemiro s'en va avec une flopée de trophées, dont cinq Ligues des champions. "J'ai beaucoup gagné ici, mais je pense que le titre le plus émouvant fut quand je suis arrivé pour m'entraîner ici. J'ai gagné avec l'aide de ma mère, de mes frères, ma femme, le club. Je vous serai éternellement reconnaissant président, et à Ramon Martinez qui est venu me chercher à São Paulo. À mes coéquipiers, sans eux rien n'aurait été possible."

Dans la foulée de ses adieux, le joueur de 30 ans a pris l'avion, direction Manchester pour signer un contrat de quatre années avec les Red Devils. "Je veux apporter mes qualités à Manchester United, tout ce que le Real Madrid m'a appris, gagner au jour le jour, à chaque entraînement. Je veux faire l'expérience de la Premier League. À 30 ans, je traverse l'un des meilleurs moments de ma carrière, je profite de tout ce que j'ai."

À United, il retrouve évidemment ses ex-partenaires madrilènes Raphaël Varane… et Cristiano Ronaldo. "Je n'ai pas parlé à Cristiano, mais j'espère qu'il restera parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps."

Et si la venue de Casemiro donnait envie à CR7 de rester à Old Trafford ? Réponse dans les prochains jours…