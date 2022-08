La FIFA dévoile "Arhbo", le nouvel hymne du Mondial 2022 interprété par le rappeur Gims (VIDEO)

Le rappeur Gims est à l'origine de l'une des chansons officielles de la Coupe du monde qui se déroulera à la fin de l'année au Qatar. L'hymne s'appelle "Arhbo" et a été dévoilé par la FIFA sur Youtube samedi. Dans le clip, le rappeur congolais forme un duo avec le chanteur portoricain Ozuna, spécialisé dans le Trap latino et le Reggaeton portoricain.

Le premier hymne officiel, "Hayya Hayya (Better Together)", interprété par la chanteuse R&B américaine Trinidad Cardona, le Nigériano-Américain Davido (star de l'Afrobeat) et la Qatarie Aisha, était déjà sorti en avril dernier.

Le nouveau son de Gims arrivera-t-il à détrôner le mythique "Waka Waka" de Shakira pour la coupe du Monde 2010? C'est tout le mal que l'on lui souhaite.