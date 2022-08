Aït El Hadj et la direction mauve se sont entretenus: "Anouar reprend avec les U23 ce mercredi"

Women's Champions League: Anderlecht éliminé aux tirs au but par les Finlandaises de Kuopio

Les Mauves menaient pourtant 2-1 jusqu'à la 119e minute. De Kijzer et Vatafu ont raté leur tir au but (2-2, 3-4 aux tirs au but). On craint le pire pour Wajnblum qui est sortie sur civière.