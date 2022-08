Aït El Hadj: "Je suis conscient que j'ai fait une erreur"

Anouar Aït El Hadj vit un début de saison compliqué. Le joueur reçoit peu de temps de jeu et a même été prié de jouer avec les U23, ce qu'il a refusé de faire. Résultat: Anderlecht l'a renvoyé brièvement dans le noyau B.



Après une bonne discussion avec la direction, le joueur semble désormais disposé à jouer avec les U23 et à se battre pour retrouver sa place dans le groupe de Felice Mazzù. Il a d'ailleurs tenu à mettre les choses au clair sur son compte Instagram, avec ce message: "Je suis conscient que j'ai fait une erreur en refusant de jouer avec les U23 le week-end passé. Je tiens à m'en excuser. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Je ne vis pas une période facile, mais je sais que c'est à moi de travailler encore plus dur pour y arriver."



Et de poursuivre: "Je sais aussi que le club, le coach et le staff donnent des opportunités aux jeunes joueurs. Je resterai disponible pour mon club de coeur, que ce soit pour les A ou pour les RSCA Futures."





©Instagram