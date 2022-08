Anderlecht - Young Boys: Felice Mazzù n’a pas fait tirer de penalties à l’entraînement

Anderlecht est prêt pour son match le plus important de ce début de saison. C'est ce que Felice Mazzù a affirmé à son dernier point de presse avant le match contre les Young Boys Berne. "Hormis Adrien Trebel et Julien Duranville, qui souffre d'une gêne de fatigue suite à son match en U23, tout le monde est disponible. Y compris Refaelov et Ashimeru, qui se sont entraînés."



Détail intéressant : Anderlecht n'a pas travaillé les tirs au but à l'entraînement. Mazzù : "De un, cela ferait supposer qu'on ne sait pas gagner le match pendant le temps réglementaire. Et de deux : frapper un péno à l'entraînement et en match devant 25 000 spectateurs, c'est complètement différent au niveau des émotions. Je sais que chaque joueur d'Anderlecht est capable de convertir un penalty."



Pour rappel : Anderlecht a perdu la finale de la Coupe contre Gand après les tirs au but. Cullen et Ashimeru avaient raté. Pourtant, sous Kompany, les joueurs avait fait des séances de tir au but aux derniers entraînements.