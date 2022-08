Accueil Sports Football Un deuxième succès de rang pour le RFB Sousa a ouvert le score, tandis que Durieux a inscrit le deuxième. Christophe Decelle ©D. R.

Début idéal des Borains qui trouvaient rapidement l’ouverture suite à un superbe une-deux entre Sousa et Chaabi, ponctué par le Portugais qui plaçait parfaitement au ras de terre. Au-dessus pendant 20 minutes, ils ne trouvaient pas leur second souffle et se faisaient malmener au fil des minutes. Ninove était...