Enfin une porte de sortie pour Batshuayi? L'attaquant pourrait découvrir un septième championnat !

Pour Batshuayi comme d'autres Diables rouges, le temps presse. Bien sûr, l'attaquant n'est pas dans la même situation que Jason Denayer ou Adnan Januzaj qui sont sans club. Au contraire des deux joueurs précités, il peut s'entraîner collectivement avec l'effectif des Blues. Mais ces trois internationaux ont un point commun: ils n'ont toujours pas disputé la moindre minute officielle dans cette nouvelle saison.

Batsman connaît bien cette situation. Lors de quatre de ses cinq prêts, il a été envoyé dans une autre équipe lors de la dernière ligne droite du mercato. Problème: à moins de 100 jours de la Coupe du monde, cette situation n'est pas idéale. Selon la presse italienne, un club serait prêt à relancer l'attaquant. En effet, Giancluca Di Marzio, journaliste bien connu sur le marché des transferts, annonce que la Salernitana est sur les rangs.

Cependant, l'opération coince à plusieurs étages. Comme chaque année ou presque, Batshuayi est en fin de contrat dans un an. La tactique des Blues consiste à le prolonger d'un an, le prêter et espérer que le Belge de 28 ans explose enfin pour le vendre et amortir les 39 millions d'euros dépensés en 2016. Cette fois-ci, les Londoniens veulent changer leur fusil d'épaule. Leur objectif est de le prêter pour la sixième fois consécutive mais en insérant une option d'achat obligatoire. Ce que le club italien refuse pour le moment. Tout simplement car le club italien a été maintenu sur le fil l'an dernier. En cas d'obligation d'achat pour Batshuayi et de descente, le club traînerait un joueur avec un gros salaire en Serie B. Ce qui serait difficile à suivre financièrement.

Sur le marché, le club s'est montré actif. S'il débarque dans la Botte, il devrait être associé à Boulaye Dia qui est arrivé en provenance de Villarreal. Il évoluerait également avec un certain Franck Ribéry. Lors de ce mercato, le club avait déjà soumis une offre de 12 millions d'euros pour obtenir Neal Maupay. Le coéquipier de Leandro Trossard est en fin de contrat dans un an mais Brighton souhaite encore prolonger l'attaquant français. Le Belge semble donc être un plan B qui présente l'avantage d'être moins onéreux.

Selon le journaliste, les négociations vont se poursuivre et pourraient aboutir à un accord car l'attaquant dispose encore d'une option pour prolonger d'un an son contrat à Chelsea. Si ce prêt se réalise, ce serait le septième championnat pour le Diable rouge (Belgique, France, Angleterre, Allemagne, Espagne et Turquie) ! L'an dernier, le globe trotteur formé au Standard avait été prêté du côté du Besiktas. Dans le bouillant club d'Istanbul, il a marqué 14 buts en 33 matchs de championnat. Des statistiques plus qu'honorables. Mais son club a terminé à la sixième place de la Süperlig. Un classement catastrophique pour les supporters qui l'ont plusieurs fois pris en grippe. Notamment pour son incapacité à marquer en Ligue des champions lors de ses six rencontres disputées (et perdues). Mais aussi parce qu'il n'a plus marqué lors des six dernières journées de championnat et a manqué quelques grosses occasions.

Pour l'attaquant, un prêt à la Salernitana pourrait lui permettre de jouer. Ce qui importe le plus avec le Qatar dans le viseur et une préparation tronquée par son manque de temps de jeu. Cela donnerait aussi un sacré indicateur de déclassement. A savoir passer de grand espoir européen à la lutte pour le maintien en Serie A. Ce qui en dit long sur les dernières années de Batsman en Europe.