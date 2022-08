Karim Benzema sacré joueur européen de l'année devant Courtois et De Bruyne

Karim Benzema a été élu Joueur UEFA de l'année lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions à Istanbul jeudi en Turquie. Le Français a devancé les Diables Rouges Thibaut Courtrois et Kevin De Bruyne. Benzema, 34 ans, a remporté la Ligue des Champions et le championnat d'Espagne la saison dernière avec le Real Madrid. 'KB9' a fait trembler les filets adverses à 44 reprises la saison dernière, dont 27 fois en championnat et 15 fois en C1.

Courtois, 30 ans, a lui été un des grands artisants de la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions en étant élu 'Homme du match' de la finale remportée par les Madrilènes contre Liverpool en mai dernier à Paris.

Kevin De Bruyne, 31 ans, a lui atteint les demi-finales de la C1, éliminé contre le Real, mais surtout champion d'Angleterre pour la quatrième fois en cinq ans la saison dernière. 'KDB' a compilé 19 buts et 14 assists en 45 matches la saison dernière. De Bruyne a déjà terminé deuxième de ce trophée lors des deux dernières éditions, derrière Lewandowski en 2020 et Jorginho en 2021.

Entraîneur de Benzema et Courtois au Real Madrid, l'Italien Carlo Ancelotti a lui été récompensé par le titre d'entraîneur de l'année. Pep Guardiola (Manchester City) et Jürgen Klopp (Liverpool) étaient les deux autres nommés.

Côté féminin, l'Espagnole a été élue joueuse européene de l'année après avoir gagné le Ballon d'Or en 2021. La saison dernière, elle a joué la finale de la Ligue des Champions perdue contre Lyon avant de devoir déclarer forfait pour l'Euro à cause d'une grave blessure au genou. La Néerlandaise Sarina Wiegman a elle été élue entraîneure de l'année après avoir remporté l'Euro en juillet dernier avec l'Angleterre.