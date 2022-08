Accueil Sports Football Charleroi - Bruges : deux fois quatre minutes qui ont tout changé Malgré une solide prestation, le Sporting a été battu par l’expérience d’un Club qui a fait mal aux bons moments. Blouard Vincent ©PHOTONEWS

Vous avez beau essayer de prévoir tous les scénarios possibles et imaginables, la beauté du football peut tout faire basculer, en un instant, et déchirer à la fois vos certitudes et vos efforts. C’est la cruelle réalité à laquelle Charleroi a été rappelé, ce vendredi soir, face à un Club Bruges mature. On le sent doucement monter en puissance à moins de quinze jours de son entrée en lice en Ligue des champions. Probablement...