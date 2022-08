Conference League: Anderlecht ouvre la phase de groupe avec un match à domicile contre Silkeborg

Les Mauve et Blanc se rendront ensuite à Bucarest pour affronter le Steaua le 15 septembre (21h00). Ils défieront deux fois de suite West Ham, le 6 octobre (18h45) à domicile et une semaine plus tard (21h00) à Londres.

Le Sporting recevra le Steaua le 27 octobre (18h45) avant de terminer cette phase par un déplacement à Silkeborg le 3 novembre (21h00).

Dans le groupe F, La Gantoise entamera son parcours à Molde le 8 septembre (21h00). Le vainqueur de la Coupe de Belgique recevra Shamrock Rovers le 15 septembre (18h45). S'ensuivra un double duel avec Djurgarden, le 6 octobre (21h00) à Gand et le 13 octobre (18h45) en Suède.

Les deux derniers matchs des Buffalos seront le 27 octobre (21h00) sur le terrain des Shamrock Rovers et le 3 novembre (18h45) à domicile contre Molde.