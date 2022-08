Geraerts prêt à retrouver Mazzù lors du choc Union - Anderlecht: "J’ai beaucoup appris avec Felice"

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que les retrouvailles aient déjà lieu. Ce dimanche, Karel Geraerts va accueillir Felice Mazzù, dont il a été l'adjoint durant deux saisons à l'Union, avec le costume d'entraîneur principal. "J'ai vécu de nombreux bons moments avec Felice et j'ai beaucoup appris à ses côtés, explique Geraerts. Nous étions très proches l'un de l'autre, nous avons bien travaillé avec toujours un énorme respect. Personnellement, cela me fera plaisir de le revoir et d'échanger quelques mots avec lui avant la rencontre. Mais une fois que le match aura commencé, ma seule volonté sera de gagner et ce sera pareil pour lui."

L'actuel T1 de l'Union, qui a félicité Mazzù pour sa qualification en Conference League, est conscient que son ancien collègue pourrait recevoir un accueil bruyant de la part des supporters locaux après son départ vers "l'ennemi" anderlechtois. "Je suis dans le football professionnel depuis plus de 20 ans et je sais comment cela se passe. Je ne jetterai pas la pierre sur Felice : cela fait partie du foot de passer d'un club à l'autre. C'est dommage que la fin de son aventure se soit passé de cette manière car Felice a beaucoup donné à l'Union et l'Union lui a aussi beaucoup donné. Finalement, les deux parties ont su mettre de l'eau dans leur vin pour trouver une solution et c'est tant mieux."