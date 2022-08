Gianni Infantino assure que la sécurité sera "très stricte" au Qatar

La sécurité lors de la Coupe du monde de football au Qatar, où deux millions de personnes sont attendues, sera "très stricte" dans la mesure où tous les supporters seront réunis dans une seule et même ville, a déclaré Gianni Infantino, le président de la fédération internationale de football (FIFA) dimanche au Costa Rica.

"Tous les fans du monde entier sont les bienvenus pour célébrer, faire la fête, regarder les matches. Mais si quelqu'un veut venir et créer des bagarres ou autre, évidemment il ne sera pas le bienvenu et nous allons tous être très stricts, car la sécurité de chacun est la chose la plus importante", a déclaré Infantino lors d'une conférence de presse après l'inauguration d'un terrain de football à San José.

Selon le responsable de la FIFA, "près de deux millions de personnes du monde entier" sont attendues pour la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), dans ce pays de 2,6 millions d'habitants.

Et la question de la sécurité est d'autant plus cruciale que "nous allons avoir les fans de tous les pays dans la même ville, pas seulement les fans des deux pays qui jouent un match un jour, tout le monde sera là tout le temps", a-t-il souligné.

"La préparation, bien sûr, n'est pas simple, ce n'est pas facile, il y a beaucoup de questions qui doivent être examinées en termes de sécurité, d'hébergement, de transport et tous les efforts possibles et imaginables sont faits pour que ce soit une fête pour tous", a ajouté Infantino.

La Coupe du monde au Qatar "sera comme lorsqu'un enfant va à Disneyland pour la première fois et voit les manèges et les jouets. Pour les fans de football ce sera une expérience unique", a-t-il conclu.