Belges à l'étranger: le Real, avec Courtois mais sans Hazard, s'impose sur le fil et dit encore merci à Benzema

Espagne

Le Real Madrid, avec Courtois mais sans Hazard, s'impose sur le fil à l'Espanyol Barcelone

Angleterre

Wolverhampton et Dendoncker ne gagnent toujours pas

Leander Dendoncker est monté au jeu dans les arrêts de jeu lors du partage 1-1 de Wolverhampton face à Newcastle, dimanche. Ruben Neves (38e, 1-0) a porté les 'Wolves' au commandement et Allan Saint-Maximin (90e, 1-1) a égalisé pour les Magpies. Après quatre journées, Wolverhampton, qui n'a toujours pas gagner un match, se retrouve au 19e rang (2 points) et les Magpies sont 7e (6 points). Aux Pays-Bas, l'Excelsior a reçu une leçon 1-6 face au PSV. Chez les Rotterdamois, Siebe Horemans était titulaire et a même inscrit l'unique but de l'équipe (74e,1-5) tandis que Jacky Donkor est rmonté au jeu (85e). Du côté du club d'Eindhoven, Johan Bakayoko a été remplacé (75e) alors que Yorbe Vertessen, blessé, était absent.

L'affaire était déjà entendue au repos puisque le PSV avait déjà trois longueurs d'avance grâce à Joey Veerman (2e, 0-1) et Ibrahim Sangaré (29e, 45e). Après la pause, Xavi Simons (55e, 0-4) et Cody Gakpo (59e, 0-5) ont encore fait voler les visiteurs, qui ont répliqué au but de Horemans (74e, 1-5) par Simons (84e, 1-6). Au classement, le PSV est 3e avec 9 points mais a joué un match de moins que l'Ajax (12 points, 1er) et Feyenoord (10 points, 2e). L'Excelsior recule en 7e position (6 points).

Turquie

Première titularisation pour Mertens avec Galatasaray

Dries Mertens était titulaire pour la première fois lors du déplacement de Galatasaray à Trabzonspor dans le cadre de la 4e journée. Le Diable Rouge est sorti à la 90e et le score n'a pas bougé (0-0). Au classement, Galatasaray (6e) et Trabzonspor (7e) font du surplace avec 7 points tout comme Fenerbahçe (3e), Basaksehir (4e) et Besiktas (5e).

France

Paris tenu en échec

Le PSG a été tenu en échec par l'AS Monaco de Philippe Clement dimanche dans le cadre de la 4e journée du championnat de France (1-1). Le club de la capitale prend la première place avec 10 points tout comme Marseille (2e) et Lens (3e). L'ASM est 12e avec 5 points. Les Monégasques, sans Eliot Matazo, pas repris, ont exercé un gros pressing dans les premières minutes face à des Parisiens, qui ne prenaient aucun risque à la relance. Kevin Volland a marqué sur la première occasion de la rencontre après avoir résisté à un retour de Presnel Kimpembe (20e, 0-1). Jusque-là scénario était parfait pour les Assémistes et Caio Henrique, qui a alerté Gianluigi Donnarumma (33e). Mais le PSG s'est réveillé et une reprise de Kylian Mbappé a été déviée par le défenseur Axel Disasi (44e). Et puis, les Parisien ont frappé deux fois successivement sur le poteau par Lionel Messi et Mbappé (45e).

Au début de la seconde période, Paris a joué beaucoup plus haut mais n'apas connu la même réussite que lors de leurs matches précédents puisque Neymar a d'abord tiré à bout portant sur Alexander Nübel (59e) et a vu son lob passer au-dessus du but vide (61e). Mais le Brésilien a fini par marquer son sixième but sur penalty (70e, 1-1). Le PSG a frappé une troisième fois le poteau par Achraf Hakimi (74e) mais a perdu ses premiers points.

Reims partage contre Lyon et n'a toujours pas gagné cette saison

Le Stade de Reims, qui a très mal entamé sa saison, a concédé un nouveau partage 1-1 face à Lyon lors de la quatrième journée dimanche. Chez les Champenois, Wout Faes, qui a été averti (64e) et Maxime Busi ont joué tout le match. C'est même sur une action lancée par l'ex-Ostendais et poursuivie par l'ex-Carolo que l'ex-Genkois Junya Ito a ouvert la marque (24e, 1-0). En grande difficulté dans les dix premières minutes, les Rémois se sont montrés plus tranchants par la suite notamment grâce à Ito. Le Japonais a enchaîné les accélérations sans les ponctuer par une bonne passe (14e) ou un tir appuyé (19e). La troisième fois a été la bonne pour le Nippon: Faes est monté balle au pied avant de décaler sur le côté droit Busi, qui a adressé un centre dans la surface pour Ito, qui a battu Rémy Riou d'une tête décroisée (24e, 1-0).

Reims était bien en phase quand Dion Lopy s'est fait exclure (63e). Lyon n'a pas passé rapidement la surmultipliée mais Tete aurait déjà pu égaliser sans une belle parade de Patrick Pentz (57e). Le portier rémois n'a cependant rien pu faire sur un missile de la tête de Moussa Dembélé (86e, 1-1).

Au classement, Lyon occupe la 4e place avec 7 points mais a disputé un match de moins que les co-leaders Marseille et Lens (10 points) Reims stagne au 19e rang (2 points).

Italie

Empoli avec Koni De Winter a partagé l'enjeu 1-1 à Lecce dans le cadre de la 4e journée. Fabiano Parisi a ouvert la marque pour les Toscans (22e, 0-1) et Gabriel Strefezza a égalisé pour les visités (40e, 1-1). Au classement, Empoli se retrouve au 14e rang avec 2 points et Lecce est 15e avec une unité.