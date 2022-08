"Je me bats pour ma vie", "Sa sorcellerie implique de la méchanceté": Mathias Pogba dévoile une nouvelle vidéo et répond à son frère Paul

Le milieu de terrain français Paul Pogba est actuellement au centre d'une mystérieuse affaire d'extorsion dans laquelle apparaît le nom de son frère aîné, Mathias. Ce dernier avait dévoilé samedi une vidéo énigmatique où il promettait de faire de "grandes révélations" sur son cadet.

Dans une nouvelle vidéo publiée cette nuit, Mathias a réagi aux accusations dont il est victime de la part de son frère.

"Beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime sans même besoin de vérifier puisque la star l'a dit et quiconque n'ayant pas la même carrière devrait juste la fermer", commence-t-il. "Certains se moquent de la vérité par fanatisme envers le grand Paul Pogba et pour d'autres il n'y a que la Coupe du monde qui importe. Certains auraient bien fermé les yeux pour Michael Jackson s'il nous avait pondu un autre Billie Jean", assure-t-il.

"Je rappelle, qu'à l'origine, je n'avais fait que dire que j'allais révéler des choses, mais au final je n'avais encore rien révélé. C'est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en robe noire. Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même de façon orientée et arrangée à sa sauce et depuis je ne fais que répondre", se défend-il. "Les propos de Paul n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue."

"Même si vous ne le croirez pas, je me bats pour ma vie et celle de ma famille, pour sortir de l'emprise et du piège de ce frère. Il a perdu la notion de la réalité depuis longtemps. Les gens parlent de régler les choses en famille, mais si ce frère ne veut pas parler et s'obstine à détruire la famille, quel choix reste t-il ? Ainsi la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non ou que vous y croyez ou pas, c'est plutôt ce que cela implique comme méchanceté", affirme Mathias.

"Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été extorqué, facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés et qu'il y a des preuves d'un geste consenti ?", interroge-t-il.

Mathias Pogba termine sa vidéo en remerciant les gens qui le soutiennent et promet qu'il livrera bientôt sa version des faits: "Soyez un peu patients."