KDB a fêté ses 7 ans à City: "Pas besoin de mots"

Le 30 août 2015 restera à jamais une date importante pour l’histoire de Manchester City. Ce jour-là, il y a sept ans, un jeune milieu de terrain blondinet de 24 ans signait contre 76 millions d’euros.

Depuis lors, 312 rencontres se sont écoulées pour faire briller Kevin De Bruyne de 87 buts et 118 passes décisives. Faisant de lui l’actuel plus ancien membre de City. Mais surtout le meilleur donneur d’assists de l’histoire du club et l’un des meilleurs éléments ayant jamais évolué avec la vareuse skyblue.

"Quand il était en Allemagne, je le voyais jouer lorsqu'il était à Wolfsbourg et moi au Bayern. Je suis ravi de ses performances depuis qu'il est arrivé ici", souligne Pep Guardiola qui ne manque pas, comme d'habitude, d'une petite dose d'ironie. "Oui, c'était une bonne recrue pour City (sourire)."

Une recrue qui était pourtant critiquée avant son arrivée, vu l'énorme montant dépensé par City. "Peut-être que les gens ne le connaissaient pas. Mais il était calme pour montrer ce dont il était capable sur le terrain. En sept ans, il a réalisé des choses brillantes ici."

Le Diable y a glané 12 trophées, faisant de lui le quatrième Citizen le plus décoré, juste derrière Sergio Agüero (15), David Silva (14), Fernandinho (13) et à égalité avec Vincent Kompany. Il s’est aussi distingué avec de nombreuses récompenses individuelles qui ont traduit son talent hors-norme.

"Si vous allumez la télévision, vous voyez comment il joue", insiste Guardiola, qui fera bientôt de De Bruyne le joueur qu'il a le plus souvent utilisé durant sa carrière d'entraîneur (270 matchs ensemble, alors que Sterling en compte 292). "Vous pouvez parfaitement définir Kevin par sa façon de jouer. Sans parler de son incroyable talent, son éthique et son engagement pour le club. Il est le vice-capitaine. Il est tellement bon que vous devez regarder ce genre de joueur jouer. Les mots ne sont pas nécessaires."

Déjà auteur de trois assists depuis le début du championnat, KDB pourrait se rapprocher ce mercredi soir de la barre de Steven Gerrard. La légende de Liverpool est le septième meilleur passeur de l’histoire de la Premier League, avec 92 assists… en 504 matchs. Le Diable en compte 89 en 214 apparitions.