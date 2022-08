Accueil Sports Football Nicolas Raskin refuse toujours de prolonger son contrat au Standard Le jeune Liégeois semble dans une impasse. Le Standard, quant à lui, cherche déjà son remplaçant. Kevin Sauvage Spécialiste Standard





©Photo News

Le 13 août dernier, après la cinglante défaite, 4-2, à Westerlo, Ronny Deila sortait de sa réserve et évoquait ouvertement son impatience quant à l'issue des dossiers de prolongation de Selim Amallah et Nicolas Raskin. "Je ne blâme pas les joueurs, mais on a tous...