Standard: Tapsoba invité à partir… sous forme de prêt

Le 28 juin dernier, le Standard annonçait avoir prolongé le contrat de son attaquant de 21 ans, Abdoul Fessal Tapsoba, jusqu’en 2025. Blessé pendant la préparation, Tapsoba avait dû attendre le déplacement à Westerlo pour effectuer ses débuts, remarqués, avec un but.

"Quand j'étais en discussions pour la prolongation, le coach n'était pas encore arrivé. C'est finalement lui, à son arrivée, qui a demandé à ce que je reste. Il aime les joueurs percutants qui vont dans la profondeur. Vu que je me sens bien au Standard, je n'avais pas envie de partir. Si un coach te dit : reste, j'aime ton profil, c'est à moi de faire le reste. J'avais deux autres offres mais on ne va pas en parler", nous précisait-il.

Mais en ce début de semaine, le jeune attaquant a déchanté lorsque son agent s’est vu signifier par le club que son joueur pouvait partir sous la forme d’un prêt. La prochaine arrivée d’un attaquant (qui pourrait être Stipe Perica), semble donc pousser le Burkinabé vers la sortie de façon temporaire. Une décision surprenante compte tenu de la rareté de ce genre de profil dans le noyau.

Melegoni prêté par la Genoa ?

Dans notre édition de ce mardi, nous précisions que le Standard avait fait de l’acquisition d’un attaquant et d’un box to box une priorité. Ce dernier pourrait arriver en ligne droite de… la Genoa. Filippo Melegoni, prêté ces deux dernières saisons à la Genoa par l’Atalanta avant d’être acheté 4 M € cet été, n’entre déjà plus dans les plans d’Alexander Blessin. Un prêt avec option d’achat au Standard, club du réseau de 777 Partners, est à l’étude.

Enfin, contrairement à ce qu’a rapporté la presse française mardi, le Standard n’a pas formulé d’offre pour Teddy Teuma.