Record battu en Premier League, Chelsea le plus gourmand, Antony le plus cher: les chiffres fous du mercato d'été

Le mercato d'été a fermé ses portes la nuit dernière dans les grands championnats européens. Si plusieurs pays, dont la Belgique, ont décidé de jouer les prolongations, l'heure est désormais au bilan dans la plupart des clubs. Et cette année encore, ils n'ont pas été dans la retenue. En Angleterre, les 20 clubs de Premier League ont battu le record de dépenses cumulées en un mercato. Ils ont dépensé ensemble environ 2,24 milliards d'euros, explosant le précédent record datant du mercato d'été de 2017, durant lequel les clubs anglais avaient cumulé 1,6 milliards d'euros de dépenses.

Avec ce total, la Premier League arrive très loin devant les autres grands championnats européens. La Serie A italienne arrive en deuxième position avec 749,23 millions € dépensés, devant la Ligue 1 française (557,95 millions €), la Liga espagnole (505,69 millions €) et la Bundesliga allemande (484,08 millions €). Un rapide calcul permet de bien mesurer l'écart entre la Premier League et les quatre autres championnats majeurs : les dépenses cumulées de ceux-ci atteignent 2,296 milliards d'euros, soit à peine plus que le total dépensé par les seuls clubs anglais.

Et la Belgique dans tout cela ? La Jupiler Pro League arrive en 8e position de ce classement un peu particulier avec un total de 114,78 millions € dépensés par l'ensemble de nos clubs. C'est le Club Bruges qui a réalisé les trois transferts les plus chers de ce mercato dans notre pays avec les arrivées de Roman Yaremchuk (16 millions €), Raphael Onyedika (10 millions €) et Bjorn Meijer (6 millions €). Ensemble, Bruges (5) et l'Antwerp (4) placent neuf joueurs dans le top 10 des transferts les plus chers de Pro League, ce qui montre bien leur toute-puissance financière au niveau belge.

©Club Brugge

Mais malgré ces dépenses, le Club Bruges enregistre, pour le moment, une balance positive de 7,7 millions € grâce notamment aux ventes de Charles De Ketelaere (AC Milan, 32 millions €), Stanley Nsoki (Hoffenheim, 12 millions €) ou encore Loïs Openda (9,8 millions €). En revanche, le Great Old enregistre une balance largement négative de 11,31 millions €.

Mais le mercato n'est pas encore terminé en Belgique et ces chiffres pourraient encore changer dans les prochains jours.

Chelsea le plus dépensier, Antony le plus cher

Sans surprise, au niveau des clubs, c'est Chelsea qui s'est montré le plus gourmand, dépensant 281,99 millions d'euros lors de ce mercato. Les Blues ont réalisé de solides achats avec Wesley Fofana (Leicester, 80,4 millions €), Marc Cucurella (Brighton, 65,3 millions €) ou encore Raheem Sterling (Manchester City, 56,2 millions €).

Juste derrière les Blues, on retrouve Manchester United, qui a dépensé un total de 238,02 millions d'euros. Mais ce sont bien les Red Devils qui ont réalisé la signature la plus chère de ce mercato : Antony, recruté à l'Ajax pour 95 millions d'euros. Les Mancuniens ont également dépensé 70,65 millions d'euros pour Casemiro (Real Madrid), 57,37 millions pour Lisandro Martinez (Ajax) ou encore 15 millions pour Tyrell Malacia (Feyenoord).

©AFP

De manière plus surprenante, West Ham complète le podium avec 182 millions € dépensés. Le premier club non-anglais à avoir dépensé le plus d'argent est le FC Barcelone, qui a déboursé 153 millions € malgré ses problèmes financiers et arrive donc à la 6e place.

À côté des clubs les plus dépensiers, Nottingham Forest a réalisé le plus de transferts entrants : le promu a en effet enregistré l'arrivée de pas moins de 21 joueurs cet été, dont le Diable rouge Orel Mangala. Un autre joueur belge aurait pu le rejoindre en cette fin de mercato, en la personne de Michy Batshuayi, mais le deal a capoté au tout dernier moment.

©BELGA

Sur les dix transferts les plus chers du mercato, huit ont été réalisés par des clubs anglais. Antony (Manchester United, 95 millions €) domine le classement devant Wesley Fofana (Chelsea, 80,4 millions €). Aurélien Tchouameni (Real Madrid, 80 millions €) arrive en troisième position. Viennent ensuite Darwin Nuñez (Liverpool, 75 millions €), Casemiro (Manchester United, 70,65 millions €), Alexander Isak (Newcastle, 70 millions €), Matthijs de Ligt (Bayern Munich et deuxième transfert le plus onéreux hors Angleterre, 67 millions €), Marc Cucurella (65,3 millions €), Erling Haaland (Manchester City, 60 millions €) et enfin Richarlison (Tottenham, 58 millions €), qui complète le top 10.

Au niveau belge finalement, Amadou Onana a été le joueur noir-jaune-rouge le plus onéreux de cette fenêtre de transferts. Everton a dépensé 35 millions pour s'attacher ses services. C'est donc trois de plus que Charles De Ketelaere, qui arrive en deuxième position. Arthur Théate, acheté par Rennes pour 19 millions €, complète le podium, juste devant Wout Faes (Leicester, 17 millions €).