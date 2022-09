Première titularisation pour Davida ? Suivez Standard-Ostende en direct dès 20h45

Après sa victoire à Courtrai, le Standard a une belle occasion de réaliser un six sur six devant son public, face à Ostende. Un éventuel succès serait synonyme d'un début de série et d'un retour dans le top 8...



Noë Dussenne ne devrait pas être prêt même s'il a repris les entraînements collectifs mercredi. Perica n'est pas encore qualité. Davida pourrait quant à lui connaître sa première titularisation. Laursen, papa depuis la semaine dernière, revient dans le groupe.

En face, Yves Vanderhaeghe devrait titulariser Sakamoto sur le flanc droit au détriment de D’Haese, blessé.

Le onze probable du Standard: Bodart, Ngoy, Bokadi, Laifis, Cimirot, Dönnum, Boljevic, Balikwisha, Amallah, Davida, Emond