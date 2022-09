Hazard remplace un Benzema blessé, Saelemaekers égalise face à Salzbourg (MULTILIVE)

La Champions League est de retour ! Et trois des cinq principaux candidats à la victoire finale entrent en lice dès ce mardi soir puisque Manchester City se déplace dans la chaleur de Séville, le PSG reçoit la Juventus et le Real Madrid se déplace à Glasgow pour y affronter le Celtic. En attendant les grands débuts du Bayern et de Liverpool ce mercredi.



Les tenants du titre vont-ils enfin s'appuyer sur Eden Hazard ou est-ce que Carlo Ancelotti le laissera sur le banc une soirée de plus ? Pep Guardiola et ses hommes éviteront-ils de perdre des points au cours de ce déplacement piège, dans un groupe G assez dense ? Et, surtout, qui du PSG ou de la Juventus prendra, déjà, une option sur la première place du groupe H ?



Rendez-vous sur le coup de 21 heures pour trouver toutes les réponses à ces questions.



Les compos :

PSG: Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Neymar, Vitinha, Nuno Mendes, Messi

Juventus: Perin, Danilo, Bonucci, Bremer, Cuadrado, Paredes, Rabiot, Miretti, Kostic, Milik, Vlahovic