En pleine tempête PSG, le sport allemand va devoir réaliser au moins 20% d'économie en matière d'énergie

L'organisme qui chapeaute le sport allemand espère que cette approche permettra d'éviter la fermeture pure et simple de piscines et d'installations sportives dans le sillage de la crise énergétique mondiale. Le DOSB veut aider les clubs à économiser l'énergie grâce à un plan détaillé, étape par étape. "Le sport organisé apporte sa contribution dans cette situation difficile et assume une fois de plus sa responsabilité sociale", a déclaré le président du DOSB, Thomas Weikert, dans un communiqué.

Le Comité olympique allemand, par la voix de son CEO,Torsten Burmester, a souligné que les politiques "ne doivent pas répéter les erreurs de la pandémie de coronavirus et négliger l'importance du sport pour la société."

Il a ajouté que les conséquences de la pandémie avaient épuisé les réserves financières de nombreux clubs et qu'ils vont avoir du mal à faire face à la forte hausse des coûts énergétiques.

La Ligue allemande de football (DFL) a déjà recommandé aux clubs de Bundesliga et de 2e division de se fixer un objectif individuel d'économie d'énergie de 15 à 20 % pour la saison en cours. MIK/